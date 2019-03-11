Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-11T15:02:50+03:00

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Стало известно расписание соревнований чемпионата мира-2019, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова.

Фигуристки будут соревноваться в Японии с 18 по 24 марта. Короткая программа пройдет 20 марта, в среду, с 10:05 – 15:57. 22 марта, в пятницу, фигуристки покажут произвольную программу с 12:30 – 16:25.

24 марта с 10:00 до 13:00 пройдут показательные выступления.

Напомним, что было много шума по поводу состава сборной на чемпионат. В итоге Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира в качестве запасной. Российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение по поводу этого решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU