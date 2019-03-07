Елена Радионова не верит, что фигуристка из Ижевска Алина Загитова выиграет ЧМ-2019

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-07T14:02:42+03:00

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Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова не верит в победу уроженки Ижевска фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира 2019 в Японии. Об этом сообщает РИА новости.

- В какой форме Алина сказать тяжело. Невозможно сделать вывод, какой она будет на чемпионате мира. Шансы выиграть у Рики Кихиры – минимальные, - заявила Елена.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. У Алины Загитовой большие планы на чемпионат.

Фигуристка Алина Загитова вышла на лед со своим питомцем Масару. Видео есть по ссылке.

Фигуристка Алина Загитова подумала над сменой имиджа.

В сети появилось очень милое видео с тренировки Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU