2019-03-14T16:45:54+03:00
Общество

Как изменились цены в Удмуртии с 4 по 11 марта

Специалисты Удмуртстата ведут еженедельное наблюдение за изменением цен
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии с 4 по 11 марта 2019 года специалисты заметили повышение цен на некоторые продукты. Об этом сообщает Удмуртстат.

За неделю повысились цены на: капусту белокочанную (+3,1 руб), лук репчатый (+2,4 руб), гречку (+1,8 руб). При этом было зафиксировано снижение цен на говядину, макароны, сосиски, хлеб, жирный творог, черный чай, свежие огурцы (от 0,6% до 5,1%).

Также за этот период повышения цен на дизельное топливо и бензин не было замечено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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