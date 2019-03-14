2019-03-14T17:19:49+03:00
Общество

Певица Виктория Дайнеко приедет в Ижевск

Она выступит на фестивале «Крымская весна»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/victoriadaineko/Фото: instagram.com/victoriadaineko/
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В Ижевск, 17 марта, в воскресенье, приедет певица Виктория Дайнеко. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Виктория выступит на фестивале «Крымская весна», посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Праздник начнется в 12:00 в парке имени Кирова, там соорудили настоящий «Крымский мост», пройдя через который гости смогут оказаться на пляжах Крыма с шезлонгами. Развлекать участников будут артисты пантомимы, также будет проводится викторина и массовый флэшмоб.

Помимо этого, гостей радовать будет программа с участием этнодискотеки «Эктоника» и выступления Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой. И, конечно же, гвоздем программы станет Виктория Дайнеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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