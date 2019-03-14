Певица Виктория Дайнеко приедет в Ижевск

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-14T17:19:49+03:00

Она выступит на фестивале «Крымская весна»

Изменить размер текста: A A

В Ижевск, 17 марта, в воскресенье, приедет певица Виктория Дайнеко. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Виктория выступит на фестивале «Крымская весна», посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Праздник начнется в 12:00 в парке имени Кирова, там соорудили настоящий «Крымский мост», пройдя через который гости смогут оказаться на пляжах Крыма с шезлонгами. Развлекать участников будут артисты пантомимы, также будет проводится викторина и массовый флэшмоб.

Помимо этого, гостей радовать будет программа с участием этнодискотеки «Эктоника» и выступления Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой. И, конечно же, гвоздем программы станет Виктория Дайнеко.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как изменились цены на продукты с 4 по 11 марта в магазинах Удмуртии.

Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче. И, конечно же, без сюрпризов не обошлось.

Хранитель гостайны, «денежный линолеум» и башня: "Комсомолка" выяснила, почему нужно посетить музей Нацбанка.

«Комсомолка» выбирает лучшего учителя Ижевска! Считаете, что ваш классный руководитель самый умный, понимающий и терпеливый? Хотите, чтобы он знал, как его ценят? Помогите ему получить крутые призы (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU