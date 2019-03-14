Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче
13 марта, на матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина СКА (Петербург) - «Локомотив» первое вбрасывание выполнила фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.
- Вчера выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА - «Локомотив». Большое спасибо за приглашение: я не только получила огромный заряд энергии от 12000 зрителей на трибунах, но и большое удовольствие от просмотра матча. С победой СКА и весь Петербург! Вперёд - к кубку Гагарина! – написала на своей странице в инстаграм Елизавета.
Фото: sportur.ru
Также фигуристка выступила со своим знаменитым номером с раздеванием под песню Бритни Спирс Toxic.
Напомним, Елизавета Туктамышева не вошла в основной состав сборной России, которая поедет на чемпионат мира в Японию.
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Елизавета Туктамышева на матче СКА.
ИСТОЧНИК KP.RU
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