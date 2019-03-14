Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-14T15:14:14+03:00

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13 марта, на матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина СКА (Петербург) - «Локомотив» первое вбрасывание выполнила фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.

- Вчера выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА - «Локомотив». Большое спасибо за приглашение: я не только получила огромный заряд энергии от 12000 зрителей на трибунах, но и большое удовольствие от просмотра матча. С победой СКА и весь Петербург! Вперёд - к кубку Гагарина! – написала на своей странице в инстаграм Елизавета.

Фото: sportur.ru

Также фигуристка выступила со своим знаменитым номером с раздеванием под песню Бритни Спирс Toxic.

Напомним, Елизавета Туктамышева не вошла в основной состав сборной России, которая поедет на чемпионат мира в Японию.

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Елизавета Туктамышева на матче СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU