2019-03-15T08:53:03+03:00
Происшествия

Телохранитель экс-главы Удмуртии Соловьева дал показания на суде

Он вспомнил некоторые детали дня передачи взятки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии продолжается рассмотрение уголовного дела экс-главы Александра Соловьева. 14 марта показания давал телохранитель Соловьева.

Охранник рассказал детали, которые не мог вспомнить при первоначальном допросе. Например, то, что экс-глава республики лично приезжал встречать в аэропорт концессионера, который привез из Москвы деньги.

16 декабря 2014 года, по версии следствия, Александр Соловьев получил от концессионера коробки с 50 млн рублей. Но то, как загружали коробки с деньгами охранник не смог подтвердить, так как на обратном пути он ехал в другой машине.

Напомним, 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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