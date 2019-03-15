Чемпионат России по биатлону пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-15T09:56:48+03:00

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В Ижевске стартует 8 этап Кубка России по биатлону и Чемпионат России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

- Эти соревнования интересны тем, что здесь проходят старты Чемпионата России по

неолимпийским дистанциям. То есть, их нет в программе Олимпиады. Они не стандартные и по телевизору их не увидишь. И еще для команд, для спортсменов – это последние старты перед заключительными главными соревнованиями Чемпионата России, которые пройдут в Тюмени, - пояснил Председатель РОО «Федерация биатлона УР».

Иван Черезов

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из 12 регионов. В Ижевске пройдут командные гонки, суперспринт и мегамасс-старт.

Также в соревнованиях примут участие именитые спортсмены чемпионка России Маргарита Васильева, неоднократная чемпионка России (Красноярск), двукратный бронзовый призер Всемирной универсиады в Красноярске Елена Чиркова (Свердловская область), победитель этапа Кубка Мира 2019 Юрий Шопин (Ульяновск), чемпионка Европы по кросс- биатлону среди юниоров Лейсан Бекташева (Новосибриск), чемпионка мира по летнему биатлону , призёр зимней Универсиады, мастер спорта России международного класса Екатерина Аввакумова (Екатеринбург), два представителя ХМАО олимпийский чемпион, чемпион мира, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Алексей Волков и чемпион зимней Универсиады 2019 года Дмитрий Иванов.

Удмуртию на гонках будут представлять пять спортсменов: призёр чемпионата России, двукратный чемпион мира среди юниоров Дмитрий Шамаев, призёр чемпионата России по биатлону и летнему биатлону Евгений Шамеев, пятикратный чемпион России, мастер спорта международного класса Владимир Семаков, мастера спорта России Виктор Плицев, Максим Макаров.

Программа соревнований

16 марта, суббота

10:45 - командная гонка 7,5 км - женщины

12:45 - командная гонка 10 км – мужчины

17 марта, воскресенье

10:45 – пролог суперспринт 2,4 км - женщины.

12:15 - пролог суперспринт 3,6 км - мужчины

13:25 - суперспринт 4 км - женщины

14:25 - суперспринт 6 км -мужчины

19 марта, вторник

10:45 - мегамасс-старт 12 км - женщины

12:45 - мегамасс-старт 15 км – мужчины

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ИСТОЧНИК KP.RU