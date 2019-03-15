2019-03-15T15:35:27+03:00
Общество

С 23 марта в Ижевске изменится расписание автобуса №9

Расписание поменяется только в выходные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, с 23 марта изменится расписание автобуса №9 (Центр-мкрн. Шунды) Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

В выходные дни добавили несколько рейсов в дневное время: Центр: 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 11:10, 13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 17:15, 18:05, 18:55.

П.Шунды: 07:25, 08:15, 09:05, 09:55, 10:45, 11:35, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20.

Это расписание вводится на месяц для того, чтобы оценить пассажиропоток.

Расписание в будни осталось без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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