График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля
В частном секторе Ижевске с 1 апреля изменится график вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО.
- С 1 апреля из-за подтоплений на часть улиц мусоровозы не смогут проехать, поэтому было решено, что график нужно менять. Также с 1 апреля по 1 мая будут меняться места сбора мусора сигнальным методом и расположение перехватывающих площадок в Первомайском, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города, - сообщает пресс-секретарь Регоператора Удмуртии.
Графики будут меняться совместно с администрацией районов и перевозчиками. Обновленные графики до 1 апреля появятся в группе, на сайте Регоператора и на сайте администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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