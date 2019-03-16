2019-03-16T08:23:11+03:00
Общество

График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля

Это связано с погодными условиями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В частном секторе Ижевске с 1 апреля изменится график вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО.

- С 1 апреля из-за подтоплений на часть улиц мусоровозы не смогут проехать, поэтому было решено, что график нужно менять. Также с 1 апреля по 1 мая будут меняться места сбора мусора сигнальным методом и расположение перехватывающих площадок в Первомайском, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города, - сообщает пресс-секретарь Регоператора Удмуртии.

Графики будут меняться совместно с администрацией районов и перевозчиками. Обновленные графики до 1 апреля появятся в группе, на сайте Регоператора и на сайте администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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