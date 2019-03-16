«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-16T10:32:22+03:00

Она не попала в основной состав сборной на Чемпиона мира-2019

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в большом интервью рассказала о своих планах и переживаниях о том, что она не попала в основной состав сборной на ЧМ-2019. Об этом сообщает портал Фонтанка.ру.

– Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя. Пропуск чемпионата мира не сломал меня. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься еще довольно долго, - делится фигуристка.

– Я понимала, что всем тяжело, и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить, - настраивает себя на позитив Елизавета Туктамышева.

Напомним. фигуристка поедет на чемпионат мира в качестве запасной. Российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение по поводу этого решения.

Также, по словам фигуристки, она планирует бороться за место на будущих Олимпийских играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU