2019-03-15T12:30:39+03:00
Спорт

Татьяна Навка оценила шансы фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой на чемпионате мира-2019

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта в Японии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победительница Игр 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, что нужно сделать фигуристке из Ижевска, чтобы добиться успеха на чемпионате мира-2019 в Японии.

- Конечно, всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции. Больше ответственности. Поэтому ей нужно сбросить с себя все эти оковы чемпионские и сделать свое дело. - Она прекрасная спортсменка, у нее все замечательно, только нужно психологически правильно настроиться, - рассказала Татьяна Навка.

Напомним, что Алина Загитова не стала делать перерыв после победы на Олимпийских играх. В этом сезоне она стала пятой на чемпионате России и второй на чемпионате Европы.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Уже известно расписание выступлений фигуристок (продолжение).

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Алина Загитова чемпионат мира 2019 в Японии тренировка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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