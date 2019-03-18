2019-03-18T09:17:41+03:00
Происшествия

Конфискованные игровые автоматы в Удмуртии переданы на уничтожение

Виновным суд назначил наказание
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии конфискованные игровые автоматы передали на уничтожение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Камеры наружного наблюдения, шесть игровых приставок, семь мониторов, шесть игровых автоматов, 11 электронных плат, мобильный телефон и видеорегистратор конфискованы и переданы судебным приставом-исполнителем на уничтожение в Росимущество, - сообщает ведомство.

Суд признал виновными двоих мужчин в незаконной организации и проведении азартных игр и назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима одному обвиняемому, другому – два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также наказание назначили еще четверым организаторам нелегального бизнеса – лишение свободы условно, сроком от 9 месяцев до года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Начальник главного управления МЧС по Удмуртии рассказал, сколько человек получили травмы из-за схода снега с начала 2019 года.

В Удмуртии зафиксирован первый случай заражения корью.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии отправилась с проверкой в Балезинский район, где в одном из амбаров замерзают животные. Она прокомментировала ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года из-за схода снега в Удмуртии пострадали восемь человек
Ушел из жизни ветеран «Ижстали» Виктор Кутергин
Бренд «Сделано в Удмуртии» будет бесплатным
В Госсовете Удмуртии обсудили посевную кампанию на 2019год
В Удмуртии зафиксирован первый случай заражения корью
«Будем решать эту ситуацию»: министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии отправилась с проверкой в Балезинский район
Более 2400 жителей Удмуртии находятся под административным надзором
С заботой из Удмуртии: закон о дефибрилляторах в общественных местах приняли в первом чтении
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира
В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия
Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц
Дмитрий Мусин покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии
В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего подростка
В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»
На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям
Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово
«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями
Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить
График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля
Мужчине из Удмуртии, который насиловал свою падчерицу, вынесли приговор
«Состояние дорог удовлетворительное»: депутаты гордумы проехались по улицам Ижевска
С 23 марта в Ижевске изменится расписание автобуса №9
Ижевск усиленно готовится к весеннему паводку
По всему Ижевску люди в бронежилетах и касках, что же произошло?
Выходные в Удмуртии будут пасмурными, но теплыми
Лже-целительница в Ижевске «сняла» порчу за 113 тысяч рублей
В ДТП с троллейбусом в Ижевске пострадала 12-летняя девочка