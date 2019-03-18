Конфискованные игровые автоматы в Удмуртии переданы на уничтожение

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-18T09:17:41+03:00

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В Удмуртии конфискованные игровые автоматы передали на уничтожение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Камеры наружного наблюдения, шесть игровых приставок, семь мониторов, шесть игровых автоматов, 11 электронных плат, мобильный телефон и видеорегистратор конфискованы и переданы судебным приставом-исполнителем на уничтожение в Росимущество, - сообщает ведомство.

Суд признал виновными двоих мужчин в незаконной организации и проведении азартных игр и назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима одному обвиняемому, другому – два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также наказание назначили еще четверым организаторам нелегального бизнеса – лишение свободы условно, сроком от 9 месяцев до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU