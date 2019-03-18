2019-03-18T08:34:21+03:00
Общество

С начала 2019 года из-за схода снега в Удмуртии пострадали восемь человек

Из них три человека погибли
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии из-за схода снега с начала года зарегистрировали восемь пострадавших. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по республике Петр Фомин на аппаратном совещании 18 марта.

В результате схода снега пять человек получили травмы различной степени тяжести и три человека погибли.

Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает о сходе снега с крыш! Также несколько советов, чтобы избежать несчастного случая.

Напомним, в Воткинске сошел снег на торговые палатки рынка. Есть пострадавшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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