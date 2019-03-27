Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного
В Удмуртии с 18 по 20 сентября пройдет форум оружейников. Он может получить статус международного. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
- Мы, скорее всего, будем придавать форуму статус международного. Будем приглашать представителей других стран, с кем у нас есть партнерские отношения. Конечный список по спикерам будет ближе к маю-июню, - пояснил Александр Бречалов.
Напомним, президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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