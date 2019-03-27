2019-03-27T13:58:35+03:00
Общество

Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного

Форум пройдет с 18 по 20 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии с 18 по 20 сентября пройдет форум оружейников. Он может получить статус международного. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Мы, скорее всего, будем придавать форуму статус международного. Будем приглашать представителей других стран, с кем у нас есть партнерские отношения. Конечный список по спикерам будет ближе к маю-июню, - пояснил Александр Бречалов.

Напомним, президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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