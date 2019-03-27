Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать
На Центральной площади Ижевска начали разбирать музыкальный фонтан, который находится напротив театра оперы и балета.
На его месте уже летом появится фонтан без чаши, вода будет бить из-под брусчатки.
Фото: Сергей Грачев
Напомним, в 2015 году фонтан заработал после реконструкции, на которую потратили около миллиона рублей. На эти деньги заменили шаровой кран, задвижки, отремонтировали запорную арматуру, провели сварочные работы и частично заменили водооттоки.
Фото: Юрий Паламарчук
Кстати, где будут проводиться городские праздники, пока на Центральной площади идут работы по реконструкции? Подробнее по ссылке.
Глава Удмуртии рассказал, когда мы с вами увидим обновленную Центральную площадь Ижевска.
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Музыкальный фонтан на центральной площади Ижевска .Видео: Юрий Паламарчук
ИСТОЧНИК KP.RU
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