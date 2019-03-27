2019-03-27T15:33:10+03:00
Общество

Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать

На его месте появится фонтан без чаши
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На Центральной площади Ижевска начали разбирать музыкальный фонтан, который находится напротив театра оперы и балета.

На его месте уже летом появится фонтан без чаши, вода будет бить из-под брусчатки.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Напомним, в 2015 году фонтан заработал после реконструкции, на которую потратили около миллиона рублей. На эти деньги заменили шаровой кран, задвижки, отремонтировали запорную арматуру, провели сварочные работы и частично заменили водооттоки.

Фото: Юрий Паламарчук

Фото: Юрий Паламарчук

Кстати, где будут проводиться городские праздники, пока на Центральной площади идут работы по реконструкции? Подробнее по ссылке.

Глава Удмуртии рассказал, когда мы с вами увидим обновленную Центральную площадь Ижевска.

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Музыкальный фонтан на центральной площади Ижевска .Видео: Юрий Паламарчук

ИСТОЧНИК KP.RU

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