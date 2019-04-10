СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-10T16:10:55+03:00

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На улицы Ижевска вышли поливомоечные машины. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- На данный момент дорожники моют осевые, чтобы легче было убирать смёт, листву и мусор с обочин, - написал глава города.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Также Олег Бекмеметьев отметил, что полноценная мойка улиц начнется с 15 апреля. В первую очередь мыть дороги будут там, где пройдут майские праздники, то есть в центральном квадрате.

Где будут проводиться городские праздники, пока на Центральной площади идут работы по реконструкции? Подробнее по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU