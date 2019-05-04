2019-05-04T09:30:52+03:00
Спорт

Тренер фигуристки из Ижевска Алины Загитовой назвал ее “самой большой сладкоежкой”

Даниил Глейхенгауз также назвал ее самой эмоциональной на льду
Анастасия Захарова
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Фото: Alina Zagitova - Queen of iceФото: Alina Zagitova - Queen of ice
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Хореограф и постановщик программ в команде Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз дал интервью проекту “Фигурка”. Ведущая Эмма Гаджиева предложила поиграть в игру “Самый-самый в группе Тутберидзе”. Оказалось, что Алена Косторная - самая шумная, а Александра Трусова - самая упрямая. Фигуристку из Ижевска Алину Загитову Даниил Глейхенгауз назвал самой эмоциональной на льду. Тренер сказал также, что Алина - самая большая сладкоежка.

-Для нее само слово «шоколад» звучит сладко. Но я вообще не встречал ни одну девушку-фигуристку, которая не любит шоколад.

Даниил Глейхенгауз добавил, что тренеры “лишь пытаются” следить, чтобы спортсмены не покупали шоколад на соревнованиях.

-Это же невозможно проконтролировать, потому что ты всегда можешь выйти и купить шоколадку в любом магазине, съесть ее даже прямо на кассе, - заявил хореограф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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