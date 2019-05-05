2019-05-05T09:21:24+03:00
Общество

В День Победы молодежь Удмуртии подарит ветеранам 2000 самодельных звезд

Активисты выйдут на улицы городов и сел
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии в рамках празднования Дня Победы молодежь республики подарит ветеранам 2000 самодельных звезд. Пройдет акция «Звезда Победы», по словам организаторов, активисты молодежных организаций сделают красные бумажные звезды со словами благодарности ветеранам и детям войны.

- Именно в этот прекрасный и вместе с тем трагичный день мы благодарим всех тех, кто отстоял наше право на жизнь, вспоминаем героев. И именно поэтому звездочка так похожа на Звезду Героя, знак высшей доблести и Великой Победы, - рассказывают организаторы.

Принять участие в акции может любой желающий. 9 мая активисты выйдут на улицы городов и сел, где прикрепят звезды на одежду ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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