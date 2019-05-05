2019-05-05T09:46:03+03:00
Происшествия

Мошенники обманули доверчивую пенсионерку из Удмуртии

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии мошенники обманули доверчивую пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

- 62-летняя пенсионерка разметила объявление о продаже садового участка. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и сказал, что готов купить участок. После он опять перезвонил и сообщил, что может перечислить на карту задаток. Для этого мошенник попросил у пенсионерки данные карты, после чего с банковской карты было похищено 35 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент установлено, что номера, с которых звонили пенсионерке, зарегистрированы в Башкирии и Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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