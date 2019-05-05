Мошенники обманули доверчивую пенсионерку из Удмуртии
В Удмуртии мошенники обманули доверчивую пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.
- 62-летняя пенсионерка разметила объявление о продаже садового участка. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и сказал, что готов купить участок. После он опять перезвонил и сообщил, что может перечислить на карту задаток. Для этого мошенник попросил у пенсионерки данные карты, после чего с банковской карты было похищено 35 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
На данный момент установлено, что номера, с которых звонили пенсионерке, зарегистрированы в Башкирии и Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какие молодцы! Школьники из Ижевска представят Удмуртию на параде в Москве.
- Какая красота! В больнице Ижевска разрисовали стены. Больше фото на сайте.
- В рамках празднования Дня Победы пройдет еще одна акция.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»