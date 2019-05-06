Директору школы в Удмуртии, которая выписывала незаконные премии учителям, назначили наказание

6 Май 10:53 2019-05-06T12:38:47+03:00

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В Удмуртии суд назначил наказание 48-летней директору школы, которая выписывала незаконные премии учителям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Женщина в течение 2018 года начисляла премии шести педагогам без фактического исполнения своих обязанностей. Также она давала учителям неофициальный отпуск за свой счет, за время которого начисляла зарплату и премии. Педагогам она поясняла, что перечисляет деньги в благотворительный фонд, - сообщает ведомство.

На самом деньги, 150 тысяч рублей, женщина потратила на личные нужды. Также выяснилось, что женщина купила диплом о профессиональной переподготовке соцпедагога, без которого не имела права находиться на должности директора.

На следствии подозреваемая признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Суд, учитывая преступление небольшой тяжести и то, что она совершила преступление впервые, назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU