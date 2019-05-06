Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома в Ижевске
В Ижевске проведена проверка по факту размещенного видео, где двое молодых людей стреляют из ружья в направлении жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- Место правонарушения было установлено при содействии ДНД «Дорожный патруль», выстрелы производились из квартиры по улице 40 лет ВЛКСМ. По этому адресу выехала оперативная группа, был задержан 31-летний хозяин. От дачи показаний мужчина отказался, - сообщает ведомство.
Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску
В ходе осмотра квартиры задержанного полицейские нашли и изъяли охотничье ружье, более 240 патронов, гильзы от патронов и две банки пороха.
На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску
Также установлено, что у мужчины есть разрешение на хранение оружия, но были нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности со штрафом три тысячи рублей. При этом мужчина передавал ружье третьему лицу, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
Сотрудники полиции разыскивают второго мужчину, который стрелял. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, появилось видео, где двое молодых людей стреляют в сторону жилых домов в Ижевске. МВД проводит проверку.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Стало известно, когда в Ижевске отключат отопление.
- В Удмуртии разыскивают родственников погибшего бойца.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
В Ижевске задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»