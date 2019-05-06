2019-05-06T12:42:06+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома в Ижевске

3 мая в сети появилось видео, где молодые люди стреляют по жилым домам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Ижевске проведена проверка по факту размещенного видео, где двое молодых людей стреляют из ружья в направлении жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Место правонарушения было установлено при содействии ДНД «Дорожный патруль», выстрелы производились из квартиры по улице 40 лет ВЛКСМ. По этому адресу выехала оперативная группа, был задержан 31-летний хозяин. От дачи показаний мужчина отказался, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

В ходе осмотра квартиры задержанного полицейские нашли и изъяли охотничье ружье, более 240 патронов, гильзы от патронов и две банки пороха.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Также установлено, что у мужчины есть разрешение на хранение оружия, но были нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности со штрафом три тысячи рублей. При этом мужчина передавал ружье третьему лицу, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскивают второго мужчину, который стрелял. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, появилось видео, где двое молодых людей стреляют в сторону жилых домов в Ижевске. МВД проводит проверку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Стало известно, когда в Ижевске отключат отопление.

- В Удмуртии разыскивают родственников погибшего бойца.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

В Ижевске задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклы Иж Пульсар произведенные на Концерне Калашников получила военная автоинспекция Москвы
Ремонт улицы Бабушкина в Ижевске приостановили
Водитель квадроцикла из Удмуртии погиб в ДТП
Трамваи №8 и №11 Ижевска не будут работать несколько дней
Администрация Ижевска займется содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево
«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг компании в Ижевске
Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» нет жителей Удмуртии
Пьяный водитель маршрутки в Ижевске столкнулся с легковушкой
Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?
Директору школы в Удмуртии, которая выписывала незаконные премии учителям, назначили наказание
Отопительный сезон в Ижевске завершится 7 мая
В Удмуртии разыскиваются родственники погибшего во время Великой Отечественной войны бойца
Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону
Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в дубайском парке
Ремонт автодороги регионального значения начался в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
Какие дороги перекроют 6 мая в Ижевске?
Должника из Ижевска приставы встретили на вокзале
Купальный сезон открыли в Ижевске
Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
День Победы в Ижевске: музеи города подготовили праздничную программу
Летний сезон в скейт-парке Ижевска откроется 5 мая
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой
По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело