Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома в Ижевске

6 Май 11:18 2019-05-06T12:42:06+03:00

3 мая в сети появилось видео, где молодые люди стреляют по жилым домам

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В Ижевске проведена проверка по факту размещенного видео, где двое молодых людей стреляют из ружья в направлении жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Место правонарушения было установлено при содействии ДНД «Дорожный патруль», выстрелы производились из квартиры по улице 40 лет ВЛКСМ. По этому адресу выехала оперативная группа, был задержан 31-летний хозяин. От дачи показаний мужчина отказался, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

В ходе осмотра квартиры задержанного полицейские нашли и изъяли охотничье ружье, более 240 патронов, гильзы от патронов и две банки пороха.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Также установлено, что у мужчины есть разрешение на хранение оружия, но были нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности со штрафом три тысячи рублей. При этом мужчина передавал ружье третьему лицу, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскивают второго мужчину, который стрелял. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, появилось видео, где двое молодых людей стреляют в сторону жилых домов в Ижевске. МВД проводит проверку.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707012" frameborder="0"></iframe> В Ижевске задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам.

ИСТОЧНИК KP.RU