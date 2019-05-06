2019-05-06T12:51:29+03:00
Общество

Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?

В первой половине недели ожидаются дожди
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Наступила вновь короткая рабочая неделя, впереди праздничные выходные, посвященные Дню Победы. Мы узнали, какую погоду ждать ижевчанам 9 мая.

По информации Удмуртского гидрометцентра в первой половине недели возможны кратковременные дожди. 7 мая возможна гроза, воздух прогреется до +23 градусов.

9 мая в Ижевске температура днем будет +25…+26 градусов, ночью +12…+13 градусов. Осадков не ожидается.

Полный прогноз погоды на неделю смотрите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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