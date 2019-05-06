Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?

6 Май 11:55 2019-05-06T12:51:29+03:00

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Наступила вновь короткая рабочая неделя, впереди праздничные выходные, посвященные Дню Победы. Мы узнали, какую погоду ждать ижевчанам 9 мая.

По информации Удмуртского гидрометцентра в первой половине недели возможны кратковременные дожди. 7 мая возможна гроза, воздух прогреется до +23 градусов.

9 мая в Ижевске температура днем будет +25…+26 градусов, ночью +12…+13 градусов. Осадков не ожидается.

Полный прогноз погоды на неделю смотрите по ссылке.

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- Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU