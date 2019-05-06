Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?
Наступила вновь короткая рабочая неделя, впереди праздничные выходные, посвященные Дню Победы. Мы узнали, какую погоду ждать ижевчанам 9 мая.
По информации Удмуртского гидрометцентра в первой половине недели возможны кратковременные дожди. 7 мая возможна гроза, воздух прогреется до +23 градусов.
9 мая в Ижевске температура днем будет +25…+26 градусов, ночью +12…+13 градусов. Осадков не ожидается.
Полный прогноз погоды на неделю смотрите по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам. Какое наказание ему грозит.
- Стало известно, когда в Ижевске отключат отопление.
- В Удмуртии начался ремонт автодороги регионального значения.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
- Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»