Администрация Ижевска займется содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево

6 Май 15:13 2019-05-06T15:13:49+03:00

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Администрация Ижевска займется круглогодичным содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

- После обращения активистов ОНФ администрация города подготовила постановление о включении дорог в микрорайонах Люлли и Медведево в реестр содержания дорожно-уличной сети, - сообщает пресс-служба.

Активисты направили обращение в администрацию из-за того, что дороги в новых поселках не были включены в общегородской перечень и зимой их чистили крайне редко. Особенно жители это почувствовали в феврале, когда на Удмуртию обрушились снегопады.

По словам жителей, даже такси отказывались от заказа, когда узнавали в какой район нужно ехать. Непроезжая дорога также была препятствием для скорой помощи и других служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU