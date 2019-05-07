Синоптики предупреждают: в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода
В Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
- С 8 по 13 мая на территории всей республики среднесуточная температура поднимется выше нормы на семь градусов и более. Днем температура будет в основном около +25 градусов, к выходным до +28, - сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Какая погода будет 9 мая?
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ужас! Риэлтор из Удмуртии обвиняется в 18 преступлениях.
- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»