2019-05-07T12:37:39+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода

Среднесуточная температура поднимется выше нормы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

- С 8 по 13 мая на территории всей республики среднесуточная температура поднимется выше нормы на семь градусов и более. Днем температура будет в основном около +25 градусов, к выходным до +28, - сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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