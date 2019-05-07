Синоптики предупреждают: в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода

7 Май 10:51 2019-05-07T12:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

- С 8 по 13 мая на территории всей республики среднесуточная температура поднимется выше нормы на семь градусов и более. Днем температура будет в основном около +25 градусов, к выходным до +28, - сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Какая погода будет 9 мая?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ужас! Риэлтор из Удмуртии обвиняется в 18 преступлениях.

- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU