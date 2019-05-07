Погоня в Удмуртии: пьяный водитель и полицейские с оружием

7 Май 11:18 2019-05-07T12:40:05+03:00

В дежурную часть сообщили, что по дороге едет пьяный водитель

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В Удмуртии для того, чтобы остановить пьяного водителя, сотрудники полиции применили оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что по дороге Глазов-Игра едет пьяный водитель. Полицейские, которые выехали на проверку сообщения, обнаружили машину и потребовали остановиться, но водитель пытался скрыться. В ходе погони полицейские применили оружие: первый выстрел был в воздух – предупредительный, последующие - по колесам, - сообщает ведомство.

За рулем оказался 24-летний неработающий, ранее судимый мужчина. Результаты освидетельствования показали, что водитель был пьян. Также выяснилось, что молодой человек ехал без прав, а машина принадлежит его родственнику.

Молодой человек задержан, в отношении него составлен протокол.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707218" frameborder="0"></iframe> Задержание пьяного водителя в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU