Погоня в Удмуртии: пьяный водитель и полицейские с оружием
В Удмуртии для того, чтобы остановить пьяного водителя, сотрудники полиции применили оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что по дороге Глазов-Игра едет пьяный водитель. Полицейские, которые выехали на проверку сообщения, обнаружили машину и потребовали остановиться, но водитель пытался скрыться. В ходе погони полицейские применили оружие: первый выстрел был в воздух – предупредительный, последующие - по колесам, - сообщает ведомство.
За рулем оказался 24-летний неработающий, ранее судимый мужчина. Результаты освидетельствования показали, что водитель был пьян. Также выяснилось, что молодой человек ехал без прав, а машина принадлежит его родственнику.
Молодой человек задержан, в отношении него составлен протокол.
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Задержание пьяного водителя в Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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