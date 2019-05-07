2019-05-07T12:40:05+03:00
Происшествия

Погоня в Удмуртии: пьяный водитель и полицейские с оружием

В дежурную часть сообщили, что по дороге едет пьяный водитель
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии для того, чтобы остановить пьяного водителя, сотрудники полиции применили оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что по дороге Глазов-Игра едет пьяный водитель. Полицейские, которые выехали на проверку сообщения, обнаружили машину и потребовали остановиться, но водитель пытался скрыться. В ходе погони полицейские применили оружие: первый выстрел был в воздух – предупредительный, последующие - по колесам, - сообщает ведомство.

За рулем оказался 24-летний неработающий, ранее судимый мужчина. Результаты освидетельствования показали, что водитель был пьян. Также выяснилось, что молодой человек ехал без прав, а машина принадлежит его родственнику.

Молодой человек задержан, в отношении него составлен протокол.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты?

- В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП.

- Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде. Подробнее.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Задержание пьяного водителя в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону