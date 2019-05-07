2019-05-08T12:04:45+03:00
Общество

В Удмуртии установили запрет на посещение лесов гражданами

Запрет будет действовать с 7 по 12 мая 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии установили запрет на посещение лесов гражданами. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- На территории республики введен противопожарный режим, на период которого запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ. Также с 7 по 12 мая 2019 года на всей территории Удмуртии машинам ограничен взъезд в леса и установлен запрет на посещение лесов населением, - сообщает ведомство.

Такие меры приняты с целью недопущения пожароопасной обстановки и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена система штрафов в размере от пяти тысяч рублей для граждан, 50 тысяч на должностных лиц, до миллиона рублей для юрлиц. Также в случае лесного пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории Удмуртии произошло 15 лесных пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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