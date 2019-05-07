7 мая в ижевском трамвае звучали песни военных лет

7 Май 16:42 2019-05-07T16:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 7 мая в одном из трамваев города звучали песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Вместе с пассажирами исполняли песни победители фестиваля «Зори Отечества». В рамках акции были исполнены песни «Катюша», «День Победы», «В землянке» и многие другие песни. Некоторые пассажиры даже пританцовывали на остановках под «Смуглянку», - сообщает пресс-служба.

Также вместе с билетами каждый пассажир получал от кондуктора символ героизма, воинской доблести и славы защитников Родины – Георгиевскую ленту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты?

- В рамках празднования Дня Победы пройдет еще одна акция.

- Финал "Песен нашей Победы" и "Бессмертный полк": собрали для вас самые интересные мероприятия 9 мая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707320" frameborder="0"></iframe> В ижевском трамвае прошла акция ко Дню Победы "Споемте, друзья!".

ИСТОЧНИК KP.RU