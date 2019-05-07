2019-05-07T16:42:34+03:00
Общество

7 мая в ижевском трамвае звучали песни военных лет

Прошла акция «Споемте, друзья!»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжГЭТФото: пресс-служба ИжГЭТ
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В Ижевске 7 мая в одном из трамваев города звучали песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Вместе с пассажирами исполняли песни победители фестиваля «Зори Отечества». В рамках акции были исполнены песни «Катюша», «День Победы», «В землянке» и многие другие песни. Некоторые пассажиры даже пританцовывали на остановках под «Смуглянку», - сообщает пресс-служба.

Также вместе с билетами каждый пассажир получал от кондуктора символ героизма, воинской доблести и славы защитников Родины – Георгиевскую ленту.

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В ижевском трамвае прошла акция ко Дню Победы "Споемте, друзья!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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