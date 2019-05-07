Бывшего врача одной из больниц Ижевска осудили за изнасилование пациентки

7 Май 15:47 2019-05-07T15:47:13+03:00

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В Ижевске суд вынес приговор бывшему врачу, который изнасиловал пациентку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Судом установлено, что в сентябре 2018 года пьяный врач в помещении одной из больниц Ижевска воспользовался беспомощным положением пациентки и изнасиловал ее. Также стало известно, что накануне случившегося этот же врач прооперировал девушку, - сообщает ведомство.

Подсудимый признал вину частично, также он раскаялся в содеянном и на судебном заседании извинился перед потерпевшей. Суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. На данный момент он уволен из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU