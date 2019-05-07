Благоустройство дворов началось в Ижевске
В Ижевске 7 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Ремонт начался на улице Буммашевская, там проводится демонтаж бортовых камней. По проекту на территории будет расширение проезжей части, ремонт тротуаров, замена бордюров и установка ограждений, - сообщает ведомство.
В 2019 году в Ижевске планируется благоустроить 23 двора, на данный момент есть три подрядчика на ремонтные работы.
Напомним, начали проверять дворы, которые отремонтировали в 2018 году. Какие недочеты были обнаружены.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Чемпионка мира Алина Загитова стала лидером еще одного рейтинга! Подробнее.
- Если вы собирались на праздники выбраться в лес, то зря... В Удмуртии установили запрет на посещение лесов.
- Ребята хотели поиграть в прятки: Какие подробности удалось выяснить «Комсомолке» в трагическом деле.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»