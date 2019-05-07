2019-05-08T11:00:31+03:00
Общество

Благоустройство дворов началось в Ижевске

Ремонт начался в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске 7 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ремонт начался на улице Буммашевская, там проводится демонтаж бортовых камней. По проекту на территории будет расширение проезжей части, ремонт тротуаров, замена бордюров и установка ограждений, - сообщает ведомство.

В 2019 году в Ижевске планируется благоустроить 23 двора, на данный момент есть три подрядчика на ремонтные работы.

Напомним, начали проверять дворы, которые отремонтировали в 2018 году. Какие недочеты были обнаружены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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