Чемпионка мира Алина Загитова из Ижевска возглавила международный рейтинг фигуристок

7 Май 13:58 2019-05-07T16:47:51+03:00

Она почти на 1000 очков опередила японскую фигуристку

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Чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова родом из Ижевска возглавила международный рейтинг фигуристок. Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал рейтинг фигуристов к началу нового сезона.

Алина Загитова на первом месте с результатом в 4510 очков, почти на 1000 опережает японскую фигуристку Сатоко Мияхару. На третьем месте оказалась еще одна российская фигуристка Евгения Медведева.

А вот уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в рейтинге заняла 13 место. Вероятнее всего из-за того, что она не попала на чемпионаты Европы и мира, не получив дополнительные очки за турниры.

Напомним, Алина Загитова стала первой российской фигуристкой в одиночном катании, которая завоевала все титулы в фигурном катании. В сезоне 2017/18 Алина победила в финале Гран-при, а также на чемпионатах России и Европы. Главным достижением фигуристки стала победа на Олимпийских играх в Южной Корее. В 2019 году спортсменка стала чемпионкой мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU