Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ижевске
В Ижевске по горячим следам задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- 7 мая в полицию обратился 51-летний мужчина и сообщил о краже из своей квартиры. Мужчина живет на первом этаже и из-за теплой погоды оставил на ночь открытым окно. Утром мужчина обнаружил, что со стола пропали телефон и планшет, - сообщает ведомство.
Ущерб составил более 25 тысяч рублей. При осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы рук, пригодные к идентификации. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Ижевску задержали 26-летнего подозреваемого.
На данный момент сотрудники полиции разыскивают похищенное. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Также выяснилось, что подозреваемый весной 2019 года освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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