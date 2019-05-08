Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ижевске

8 Май 11:03 2019-05-08T14:47:25+03:00

Весной 2019 года мужчина освободился из тюрьмы

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В Ижевске по горячим следам задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- 7 мая в полицию обратился 51-летний мужчина и сообщил о краже из своей квартиры. Мужчина живет на первом этаже и из-за теплой погоды оставил на ночь открытым окно. Утром мужчина обнаружил, что со стола пропали телефон и планшет, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более 25 тысяч рублей. При осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы рук, пригодные к идентификации. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Ижевску задержали 26-летнего подозреваемого.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают похищенное. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Также выяснилось, что подозреваемый весной 2019 года освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU