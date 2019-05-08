2019-05-08T12:51:00+03:00
Общество

Обработку от клещей начали в Ижевске

Полностью завершить обработку планируется в мае
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске начались работы по обработке территорий от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В первую очередь будут обработаны территории школ, детских садов, больниц, расположенных рядом с городскими лесами. А также парки, которые жители чаще всего посещают – парк Космонавтов, Липовая роща, Ярушкинский дендрологический парк, приют для бездомных животных «Кот и пес» и другие, - сообщает ведомство.

Всего планируется обработать от клещей 400 гектар городских территорий. Для эффективности обработки ее проводят в сухую и безветренную погоду. При хорошей погоде работы планируется завершить в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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