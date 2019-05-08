Массовое ДТП произошло в Ижевске

8 Май 12:14 2019-05-08T14:49:49+03:00

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В Ижевске 7 мая по Воткинскому шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 34-летняя женщина, водитель машины «Хендэ» врезалась в «Шевроле» под управлением 30-летнего мужчины, после чего столкнулась с машиной «БМВ», за рулем которой был 34-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали водитель и 27-летний пассажир машины «Хендэ», и водитель и 26-летний пассажир «Шевроле».

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ИСТОЧНИК KP.RU