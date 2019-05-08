На улице Барышникова в Ижевске начался ремонт

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-08T16:21:44+03:00

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Ижевске начались ремонтные работы на улице Барышникова. Об этом сообщается в официальной группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент на участке дороги от улицы Рупасова до Сабурова выполняется фрезерование. После этого пройдет ямочный ремонт, положат выравнивающий слой, сделают ремонт тротуара и поднимут смотровые и дождевые колодцы.

Завершат работы, уложив верхний слой покрытия асфальтобетоном.

Работы уже проводятся на улицах Ленина, Новоажимова, Барышникова, Бабушкина и переулке Прасовском. Также в ближайшее время начнется ремонт на улицах Кудинова, Короткова и Горького, чуть позднее - на ул. Курченко и Салютовской.

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ИСТОЧНИК KP.RU