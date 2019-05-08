На улице Барышникова в Ижевске начался ремонт
В Ижевске начались ремонтные работы на улице Барышникова. Об этом сообщается в официальной группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На данный момент на участке дороги от улицы Рупасова до Сабурова выполняется фрезерование. После этого пройдет ямочный ремонт, положат выравнивающий слой, сделают ремонт тротуара и поднимут смотровые и дождевые колодцы.
Завершат работы, уложив верхний слой покрытия асфальтобетоном.
Работы уже проводятся на улицах Ленина, Новоажимова, Барышникова, Бабушкина и переулке Прасовском. Также в ближайшее время начнется ремонт на улицах Кудинова, Короткова и Горького, чуть позднее - на ул. Курченко и Салютовской.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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