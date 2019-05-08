2019-05-08T16:23:37+03:00
Общество

Андрей Перевощиков прекратил голодовку у дельфинария в Ижевске

Сейчас акция будет переформатирована
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Зоозащитник Андрей Перевощиков прекратил голодовку, которую начал в рамках одиночного пикета 24 апреля – она продлилась 14 дней. Активист сообщил об этом на митинге за запрет передвижных дельфинариев, состоявшемся 7 мая в Ижевске.

- Сегодня мы свернули лагерь, - сообщил Андрей Перевощиков. – Теперь наша акция переходит в немного другой формат. Мы смогли наладить диалог с правительством Удмуртии и Госдумой. Мы приступаем в ближайшее время к принятию законопроектов.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Также он поблагодарил всех собравшихся и напомнил, что в первую очередь акция преследует цели просвещения.

На митинге присутствовал председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов. Он рассказал о том, что Палата уделяет внимание вопросам экологии и защиты природы, поэтому с Андреем Перевощиковым ее представители связались в первый же день акции.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Мы понимаем гражданскую позицию <…> и видим, что довольно большое количество людей не согласно с существованием передвижных дельфинариев, - отметил Рашид Хуснутдинов. - И я тоже считаю, что недопустимо в цивилизованном обществе жестоко обращаться с животными. Нам нужно этой темой заниматься. <…> Я призываю зоозащитников включиться в эту работу.

Митинг собрал как представителей зоозащиты, так и просто неравнодушных к проблеме ижевчан. В ходе мероприятия организаторы еще раз публично высказали свою позицию относительно проблемы передвижных дельфинариев, а также рассказали о строительстве реабилитационного центра для морских животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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