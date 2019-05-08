В Удмуртии назначили министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
В Удмуртии назначили министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Указом главы Удмуртии министром строительства назначили Дмитрия Николаевича Сурнина. До этого он исполнял обязанности министра.
Дмитрий Сурнин руководил несколькими компаниями, связанными со строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. В 2018 году с должности начальника управления Ипотечной корпорации Удмуртии был назначен первым заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР.
Работал депутатом в трёх созывах Городской думы Воткинска и Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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