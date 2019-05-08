Как изменились цены на продукты в магазинах Ижевска
В Ижевске специалисты Удмуртстата заметили изменения цен на некоторые продукты в магазинах. Изменения замечены с 29 апреля по 6 мая.
Повышение цен было замечено на: лук репчатый (+2,9 руб.), яблоки (+3,5 руб.), огурцы свежие (+3,1 руб.), сыры твердые и мягкие (+11,2 руб.), колбасу вареную (+5,6 руб.), сметану (+2,5 руб.).
Также было замечено снижение цен на жирный творог, сосиски, сардельки, куриные яйца (от 0,8 до 4,9%).
При этом средняя цена на дизельное топливо снизилась на 40 коп. На бензин цены остались прежние.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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