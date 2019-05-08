2019-05-08T16:17:35+03:00
Общество

Как изменились цены на продукты в магазинах Ижевска

Изменения замечены с 29 апреля по 6 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске специалисты Удмуртстата заметили изменения цен на некоторые продукты в магазинах. Изменения замечены с 29 апреля по 6 мая.

Повышение цен было замечено на: лук репчатый (+2,9 руб.), яблоки (+3,5 руб.), огурцы свежие (+3,1 руб.), сыры твердые и мягкие (+11,2 руб.), колбасу вареную (+5,6 руб.), сметану (+2,5 руб.).

Также было замечено снижение цен на жирный творог, сосиски, сардельки, куриные яйца (от 0,8 до 4,9%).

При этом средняя цена на дизельное топливо снизилась на 40 коп. На бензин цены остались прежние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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