Одну из остановок на пути следования поезда «Ижевск-Нижнекамск» отменят
Одну из остановок на пути следования поезда «Ижевск-Нижнекамск» отменят. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
- Остановку пригородных поездов до Нижнекамска на пункте «176 километр» отменили в связи с отсутствием пассажиропотока, - сообщает ведомство.
Напомним, Стало известно, сколько дополнительных поездов запустят из Ижевска до Москвы и Санкт-Петербурга в майские праздники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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