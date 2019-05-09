2019-05-09T08:56:28+03:00
Общество

Одну из остановок на пути следования поезда «Ижевск-Нижнекамск» отменят

Изменения связаны с низким пассажиропотоком
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Одну из остановок на пути следования поезда «Ижевск-Нижнекамск» отменят. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Остановку пригородных поездов до Нижнекамска на пункте «176 километр» отменили в связи с отсутствием пассажиропотока, - сообщает ведомство.

Напомним, Стало известно, сколько дополнительных поездов запустят из Ижевска до Москвы и Санкт-Петербурга в майские праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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