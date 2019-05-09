В сквере Титова в Ижевске установят детскую площадку

9 Май 11:04 2019-05-09T11:04:20+03:00

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В сквере им. Титова в Ленинском районе планируется установить детское игровое оборудование на сумму в 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации района. Работы будут проведены в рамках реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города.

Кроме того, планируется устранить имеющиеся дефекты дорожек.

Отметим, что также в планах благоустройство территории от храма до заезда на ул. Дружбы, а около улицы Магистральной намерены создать площадку для выгула собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU