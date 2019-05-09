2019-05-09T13:11:30+03:00
Общество

В Ижевске пропал молодой человек

Он не выходит на связь с 25 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивается 21-летний Кондратьев Максим Дмитриевич. 25 апреля он вышел из дома по улице Молодежная в неизвестном направлении и больше на связь не выходил. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Регион 18".

Приметы: на вид 20 лет, среднего роста, лицо бледное, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Был одет: в черную кожаную куртку, темно-серый свитер, черные кроссовки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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