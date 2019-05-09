2019-05-09T16:35:19+03:00
Общество

Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, а в итоге лишилась более 300 тысяч рублей

Женщина попалась на уловки мошенника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии жительница Можги попалась на уловки мошенника и лишилась более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мошенник позвонил 50-летней женщине и представился сотрудником акционерного общества. Далее мужчина предложил заработать на бирже и попросил назвать данные банковской карточки, ничего не подозревая, женщина сказала данные, после чего с карты были похищены деньги, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 310 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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