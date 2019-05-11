2019-05-11T16:03:48+03:00
Общество

Жителям Удмуртии помогут отыскать информацию о бойцах Великой Отечественной войны

В Ижевске заработают общественные приемные проекта «Судьба солдата»
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Все желающие смогут подать заявку на поиск солдат, пропавших в годы Великой Отечественной войны, в общественные приемные Национальной библиотеки Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, сделать это можно до 30 мая.

Общественные приемные работают в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата». Его реализует ОНФ совместно с Поисковым движением России при поддержке Минобороны России по всей стране. Организаторы считают, что это поможет установить судьбы фронтовиков, независимо от того, погибли они, пропали без вести или вернулись домой.

Адреса и время работы общественных приёмных в Национальной библиотеке Удмуртии:

- ул. Ломоносова, 9, комнаты 1 и 7 (отдел правовой информации и образовательных проектов); понедельник-пятница – с 10:00 до 20:00, суббота – с 10:00 до 18:00;

- ул. 30 лет Победы, 14 (отдел межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов); понедельник-пятница – с 10:00 до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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