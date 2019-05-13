Школьники из Удмуртии покажут свои фильмы на международном кинофестивале
Школьная киностудия «2х2» из Глазова представит фильмы «Секрет счастья» и «Билет на самолет» на международном молодежном кинофестивале «Свет миру». Об этом сообщает портал «Город Глазов».
Конкурс пройдет в Угличе. Фильмы глазовчан поучаствуют в двух номинациях - анимация и игровое кино.
Помимо представителей Удмуртии, на конкурс приедут юные режиссеры из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Дании, Швеции, Сербии и других стран. Всего на конкурс представили 536 работ.
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Фильм "Секрет счастья" от школьников из Глазова.авторы: студия "2х2"
ИСТОЧНИК KP.RU
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