Школьники из Удмуртии покажут свои фильмы на международном кинофестивале

13 Май 06:31 2019-05-13T14:50:18+03:00

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Школьная киностудия «2х2» из Глазова представит фильмы «Секрет счастья» и «Билет на самолет» на международном молодежном кинофестивале «Свет миру». Об этом сообщает портал «Город Глазов».

Конкурс пройдет в Угличе. Фильмы глазовчан поучаствуют в двух номинациях - анимация и игровое кино.

Помимо представителей Удмуртии, на конкурс приедут юные режиссеры из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Дании, Швеции, Сербии и других стран. Всего на конкурс представили 536 работ.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708315" frameborder="0"></iframe> Фильм "Секрет счастья" от школьников из Глазова.авторы: студия "2х2"

ИСТОЧНИК KP.RU