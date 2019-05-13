2019-05-13T09:55:38+03:00
Происшествия

Ижевчанину, напавшему на кредитное учреждение, вынесли приговор

Он проведет четыре года в колонии строгого режима
Анастасия Захарова
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Мужчина проведет срок в колонии строгого режимаМужчина проведет срок в колонии строгого режимаФото: Архив КП
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В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который ограбил кредитное учреждение. Он угрожал ножом двум сотрудницам организации. Девушки передали мужчине более 29 тысяч рублей. Это произошло 31 января 2019 года.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (Разбой).

Обвиняемый признал свою вину, возместил ущерб и принес извинения. Он проведет 4 года в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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