Ижевчанину, напавшему на кредитное учреждение, вынесли приговор

13 Май 07:44 2019-05-13T09:55:38+03:00

Он проведет четыре года в колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который ограбил кредитное учреждение. Он угрожал ножом двум сотрудницам организации. Девушки передали мужчине более 29 тысяч рублей. Это произошло 31 января 2019 года.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (Разбой).

Обвиняемый признал свою вину, возместил ущерб и принес извинения. Он проведет 4 года в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У пенсионера в Ижевске похитили 230 тысяч рублей

В Ижевске телефонные мошенники обманули предпринимателя на 45 тысяч рублей

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU