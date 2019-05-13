За праздничные дни в Удмуртии утонул подросток
В Удмуртии за праздничные дни утонул подросток. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник ГУ МЧС по республике Петр Фомин.
- В поселке Игра 10 мая дети на спор решили переплыть пруд. В результате утонул 17-летний подросток, - сообщил Петр Фомин.
Также по информации заместителя министра внутренних дел по Удмуртии – начальника полиции Олега Мальцева, с начала месяца произошло два убийства, одно изнасилование, 34 ДТП, в них погибли три человека, 50 травмированы, в том числе четверо детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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