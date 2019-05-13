2019-05-13T14:26:58+03:00
Происшествия

За праздничные дни в Удмуртии утонул подросток

Он решил переплыть пруд на спор
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за праздничные дни утонул подросток. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник ГУ МЧС по республике Петр Фомин.

- В поселке Игра 10 мая дети на спор решили переплыть пруд. В результате утонул 17-летний подросток, - сообщил Петр Фомин.

Также по информации заместителя министра внутренних дел по Удмуртии – начальника полиции Олега Мальцева, с начала месяца произошло два убийства, одно изнасилование, 34 ДТП, в них погибли три человека, 50 травмированы, в том числе четверо детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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