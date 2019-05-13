За праздничные дни в Удмуртии утонул подросток

13 Май 09:54 2019-05-13T14:26:58+03:00

Он решил переплыть пруд на спор

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за праздничные дни утонул подросток. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник ГУ МЧС по республике Петр Фомин.

- В поселке Игра 10 мая дети на спор решили переплыть пруд. В результате утонул 17-летний подросток, - сообщил Петр Фомин.

Также по информации заместителя министра внутренних дел по Удмуртии – начальника полиции Олега Мальцева, с начала месяца произошло два убийства, одно изнасилование, 34 ДТП, в них погибли три человека, 50 травмированы, в том числе четверо детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! На набережной Ижевска планируют запретить курить кальяны. Кстати, Александр Бречалов очень резко высказался по этому поводу.

- В Ижевске вынесли приговор мужчине, который напал на кредитное учреждение. Какое наказание его ждет?

- Какие молодцы! Школьники из Удмуртии представят свои фильмы на международном кинофестивале (видео).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU