Двоих школьников из Удмуртии наградили нагрудным знаком «Горячее сердце»

13 Май 11:43 2019-05-13T13:11:21+03:00

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Двое школьников из Удмуртии стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Нагрудные знаки, дипломы и Почетную книгу Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» вручили Александр Бречалов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов.

Кирилл Пагин, ученик 8-го класса Ярской школы, в середине 2018 года спас школьника, который купался на реке. Он увидел, что мальчик как-то неуверенно держится на воде и бросился на помощь. К моменту, когда Кирилл вытащил знакомого на берег, тот уже был без сознания.

- На берегу было много отдыхающих, но, скорее всего, никто и не замечал. Потом кто-то вызвал «скорую», - вспоминает Кирилл.

Еще одна школьница, которую наградили – Елизавета Перминова – ученица экономико-математического лицея №29 Ижевска. Юная певица в 2017 году стала инициатором проведения благотворительных концертов в Удмуртской государственной филармонии «День добра». Участниками концерта стали дети с синдромом Дауна. Также проект Елизаветы «Создание инклюзивной творческой лаборатории» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018».

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что именно на таких примерах и поступках надо воспитывать современное поколение и поблагодарил родителей за воспитание мужественных, добрых и милосердных детей.

СПРАВКА «КП»

Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце» учредил Фонд социально-культурных инициатив. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Напомним, 21 ноября в Ижевске наградили 15-летнего Игоря Баля – 9 ноября 2017 года, во время обрушения в доме на Удмуртской, подросток спас из-под завалов школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU