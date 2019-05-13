Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии прокомментировал закрытие лодочной станции в Ижевске

13 Май 11:02 2019-05-13T13:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году лодочная станция, несмотря на погоду, откроется 6 июня. А все из-за приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Как сообщил на аппаратном совещании министр ведомства Денис Удалов, с 2014 года установлен запрет в период нереста рыб спускать на воду маломерные суда, в том числе и катамараны.

- Предприниматель, несмотря на запрет, пытается организовать соответствующую коммерческую деятельность. Но при этом я бы хотел обратить внимание, несмотря на то, что есть запрет со стороны России, Минсельхоза, Минприроды дублирует запрет, так как акватория ижевского водохранилища – это внутренние воды, у нас еще паводкоопасный период на территории республики не закончен. Вижу, что в соцсетях очень много гневных негодований, но отнеситесь к этому с пониманием, что есть такие запреты, ссылаться на то, что в соседних республиках запрет снят, безосновательно - у каждой территории свой период нереста. Мне очень прискорбно, когда собственник, который оказывает такую услугу, сам лично находится в Набережных Челнах, по сути не видит, как эта услуга оказана, кто ее оказывает. Там я смотрел, что студенты подрабатывают, продают эти катамараны, оказывают услугу, ну это небезопасно. Задумайтесь о своей собственной безопасности.

Запрет будет снят 6 июня, после чего совместно с сотрудниками МЧС будут оговорены условия о надлежащем оказании услуги и организации безопасного отдыха (установка запрещающих буйков, инструктаж граждан).

Напомним, гневные комментарии появились на лодочной станции, которую запретили открыть до 6 июня.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ужас! Празднование Пасхи в одной из деревень Удмуртии закончилось убийством.

- Купальный сезон еще не открыт, а уже есть утонувшие... Будьте аккуратны! Подробности истории.

- Синоптики обещают сегодня настоящую жару! Сколько градусов ожидается в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU