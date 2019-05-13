2019-05-13T13:49:18+03:00
Общество

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии прокомментировал закрытие лодочной станции в Ижевске

Станцию должны открыть 6 июня
Дарья ПОРСЕВАМЫМРИНА Оксана
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В этом году лодочная станция, несмотря на погоду, откроется 6 июня. А все из-за приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Как сообщил на аппаратном совещании министр ведомства Денис Удалов, с 2014 года установлен запрет в период нереста рыб спускать на воду маломерные суда, в том числе и катамараны.

- Предприниматель, несмотря на запрет, пытается организовать соответствующую коммерческую деятельность. Но при этом я бы хотел обратить внимание, несмотря на то, что есть запрет со стороны России, Минсельхоза, Минприроды дублирует запрет, так как акватория ижевского водохранилища – это внутренние воды, у нас еще паводкоопасный период на территории республики не закончен. Вижу, что в соцсетях очень много гневных негодований, но отнеситесь к этому с пониманием, что есть такие запреты, ссылаться на то, что в соседних республиках запрет снят, безосновательно - у каждой территории свой период нереста. Мне очень прискорбно, когда собственник, который оказывает такую услугу, сам лично находится в Набережных Челнах, по сути не видит, как эта услуга оказана, кто ее оказывает. Там я смотрел, что студенты подрабатывают, продают эти катамараны, оказывают услугу, ну это небезопасно. Задумайтесь о своей собственной безопасности.

Запрет будет снят 6 июня, после чего совместно с сотрудниками МЧС будут оговорены условия о надлежащем оказании услуги и организации безопасного отдыха (установка запрещающих буйков, инструктаж граждан).

Напомним, гневные комментарии появились на лодочной станции, которую запретили открыть до 6 июня.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ужас! Празднование Пасхи в одной из деревень Удмуртии закончилось убийством.

- Купальный сезон еще не открыт, а уже есть утонувшие... Будьте аккуратны! Подробности истории.

- Синоптики обещают сегодня настоящую жару! Сколько градусов ожидается в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону