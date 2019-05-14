14 Май 06:27 2019-05-14T06:27:08+03:00

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В Ижевске начали наносить горизонтальную разметку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2019 году на дорогах города будут нанесены 630 тысяч погонных метров горизонтальной разметки. На данный момент разметка обновляется в Октябрьском районе.

Второй подрядчик в мае должен нанести линейную разметку, по условиям контракта, общая сумма составляет более пяти миллионов рублей.

Повторные работы по обновлению разметки запланированы на начало учебного года.

Гарантийный срок нанесенной разметки составляет три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU