2019-05-14T10:02:52+03:00
Происшествия

Создавшего финансовую пирамиду уроженца Удмуртии осудили

В ходе его деятельности было похищено более 39 миллионов рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В марте 2014 года подсудимый зарегистрировал на своего сына ООО, которое занималось привлечением граждан в качестве займодавцев с обещанием выплат от 72 до 180%. Но обещанные проценты выдавались лишь первым вкладчикам. С целью привлечения граждан подсудимый организовал распространение в СМИ и вводил население в заблуждение. Все полученные деньги отправлялись в другой регион России, - сообщает ведомство.

С июня 2014 по апрель 2015 года через ООО у жителей Удмуртии и Пермского края было похищено 39 880 300 рублей.

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину и заявил, что выполнил бы обязательства перед вкладчиками, если бы его не подвели партнеры.

С учетом всех обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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