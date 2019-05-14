Сотрудник компании магических услуг похитил у жительницы Удмуртии более 500 тысяч рублей
В Удмуртии у 60-летней жительницы Глазова похитили более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Женщина сообщила, что ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником компании магических услуг. Он напомнил, что пенсионерка обращалась за помощью к «ясновидящим», но помощи не получила. Поэтому ей положена компенсация - три миллиона рублей. Чтобы получить деньги, женщине необходимо было заплатить налог, страховку и ряд других услуг, - сообщает ведомство.
Доверчивая пенсионерка заняла деньги у соседей и знакомых, оформила кредит и перевела незнакомцам 560 тысяч рублей. Не получив обещанную компенсацию, она рассказала о случившемся мужу и сыну.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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